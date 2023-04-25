Врач рассказала, о каких проблемах со здоровьем говорят трещины на пятках

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Трещины на пятках могут сигнализировать о диабете, нехватке витаминов и некоторых других патологиях. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт Татьяна Романенко.

"Трещины на пятках могут появляться, когда нарушается питание тканей, микроциркуляция, когда плохие сосуды. То есть при атеросклерозе и сахарном диабете", – отметила эксперт.





Татьяна Романенко врач-терапевт Другая очень частая причина повышенной сухости кожи и трещин на пятках – это сниженная функция щитовидной железы, то есть гипотиреоз.

Также трещины на пятках могут беспокоить, если в организме недостаточно витаминов и микроэлементов. "Это нехватка железа, витаминов группы B, витаминов D, A и E. Любой дефицит может способствовать ухудшению питания кожи", – заключила Романенко.

Ранее россиянам рассказали, о каких недугах может предупреждать темная кожа на локтях. Отмечается, что с такой проблемой сталкиваются представители обоих полов. Иногда подобный симптом проявляется при эндокринных заболеваниях вроде диабета. Также он может сигнализировать о проблемах с надпочечниками. Вместе с тем темная кожа на локтях не всегда свидетельствует о какой-то патологии. Она может быть результатом и механического воздействия – трения.

