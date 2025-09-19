В России предложили раздавать "Пушкинские карты" гражданам до 45 лет

В России предложили раздавать "Пушкинские карты" всем, кому до 45 лет. Пока в этой программе могут участвовать люди в возрасте до 22 лет.

По словам автором инициативы, молодым поколением также считаются и те, кому еще не исполнилось 45. Такое нововведение позволит большему числу россиян посещать музеи, театры, выставки, филармонии и концертные залы в Москве и других городах страны.

