19 сентября, 07:45Общество
В России предложили раздавать "Пушкинские карты" гражданам до 45 лет
В России предложили раздавать "Пушкинские карты" всем, кому до 45 лет. Пока в этой программе могут участвовать люди в возрасте до 22 лет.
По словам автором инициативы, молодым поколением также считаются и те, кому еще не исполнилось 45. Такое нововведение позволит большему числу россиян посещать музеи, театры, выставки, филармонии и концертные залы в Москве и других городах страны.
