Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 сентября, 07:45

Общество

В России предложили раздавать "Пушкинские карты" гражданам до 45 лет

В России предложили раздавать "Пушкинские карты" гражданам до 45 лет

В России предложили ввести штрафы за оскорбление учителей

В России предложили ввести отцовский капитал

256 детей родились в Москве 18 сентября

Налоговая сможет списывать деньги с карты россиян без решения суда с 1 ноября

Российские банки стали сильно затягивать закрытие счетов клиентам

Правительство поддержало проект о самозапрете на азартные игры через "Госуслуги"

"Утро": температура в Москве составит 16 градусов днем 19 сентября

Психологи описали типичного покупателя кладовки в Москве за 17 млн рублей

Московскому проекту "Стану мамой" исполнился год

В России предложили раздавать "Пушкинские карты" всем, кому до 45 лет. Пока в этой программе могут участвовать люди в возрасте до 22 лет.

По словам автором инициативы, молодым поколением также считаются и те, кому еще не исполнилось 45. Такое нововведение позволит большему числу россиян посещать музеи, театры, выставки, филармонии и концертные залы в Москве и других городах страны.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоДмитрий НайдаДарья Ермакова