Врач-невролог назвал самые полезные позы для сна

По словам врача-невролога Владимира Мартынова, наиболее полезными являются сон на спине и на боку, особенно на левом.

Когда человек спит на животе, он непроизвольно поворачивает голову набок, что вызывает длительное напряжение мышц шеи и спины. Это может привести к утренней скованности, тяжести в голове и болевым ощущениям.

Также вредной привычкой является сон с рукой под головой, что провоцирует сдавливание нервов и вызывает онемение или покалывание в конечностях.

