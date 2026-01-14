Крещенские морозы придут в Москву на смену снегопадам

В Москву на смену снегопадам придут крещенские морозы. Холод в столицу принесет сибирский циклон. Температура воздуха к празднику Крещения, 19 января, может опуститься до минус 20–25 градусов, а в ночные часы возможно похолодание до минус 30.

Что касается текущей погоды, в городе уже идет довольно мощный снегопад. Водителей и пешеходов призывают быть предельно осторожными на дорогах и тротуарах. Синоптики сейчас наблюдают за движением снежной тучи, чтобы прогнозировать время прекращения осадков.

