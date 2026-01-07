07 января, 15:15Общество
Юрист разъяснила, на ком лежит ответственность за опасные горки
Юрист Елена Рудакова пояснила, что ответственность за безопасность стихийных горок лежит на администрациях территорий или управляющих организациях. Они обязаны ликвидировать опасные сооружения и выставлять предупреждающие знаки.
В зависимости от тяжести последствий, за вред здоровью может наступать как административная, так и уголовная ответственность. Депутат Госдумы Каплан Панеш призвал немедленно провести по всей стране рейды с участием местных администраций, МЧС и полиции для ликвидации смертельно опасных горок.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.