Депутат Госдумы рассказал, как вернуть переплату за коммунальные услуги
Госдума разъяснила механизм возврата переплаты за коммунальные услуги. Как отметил депутат Никита Чаплин, сумма в квитанции не должна превышать установленный тариф или норматив.
При обнаружении завышенных платежей потребитель вправе потребовать от управляющей компании не только перерасчета и возврата излишне уплаченных средств, но и денежной компенсации в размере 50% от суммы переплаты.
