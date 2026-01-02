Депутат Госдумы рассказал, как вернуть переплату за коммунальные услуги

Госдума разъяснила механизм возврата переплаты за коммунальные услуги. Как отметил депутат Никита Чаплин, сумма в квитанции не должна превышать установленный тариф или норматив.

При обнаружении завышенных платежей потребитель вправе потребовать от управляющей компании не только перерасчета и возврата излишне уплаченных средств, но и денежной компенсации в размере 50% от суммы переплаты.

