Телеканал Москва 24 выпустил стикерпак для пользователей "Одноклассников"

Телеканал Москва 24 подготовил для своих зрителей тематический стикерпак в социальной сети "Одноклассники". В набор вошли стикеры с популярными московскими мемами, которые подойдут для мотивации, поздравлений и повседневного общения.

Добавить стикерпак в свой арсенал можно по QR-коду, который отображается на экране во время эфира. Таким образом, подписчики смогут делиться хорошим настроением и узнаваемыми образами в переписке с друзьями и близкими.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.