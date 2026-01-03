Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 января, 17:30

Общество

Эффективность новой российской вакцины от меланомы превысила 90%

Эффективность новой российской вакцины от меланомы превысила 90%

Москвичам рассказали об изменении работы медицинских учреждений во время праздников

"Новости дня": поликлиники Москвы перешли на особый график работы до 8 января

Сергей Собянин сообщил об улучшении качества медпомощи через цифровые платформы

Модернизацию поликлиник завершили в Москве

Модернизация амбулаторного звена завершилась в Москве

Собянин поздравил коллектив ГКБ имени Кончаловского с 60-летием больницы

"Новости дня": обновленная городская поликлиника № 2 открылась в Чертанове Северном

"Новости дня": по полису ОМС появятся новые услуги для пациентов с диабетом

Сергей Собянин объявил об открытии 12 зданий обновленных поликлиник

Эффективность новой российской вакцины от меланомы превышает 90%. Это показали доклинические испытания на животных, рассказал научный руководитель центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, первые пациенты получат отечественную вакцину уже в начале этого года. Препарат разработан совместно с Центром онкологии имени Блохина. Разрешение на использование вакцины в клинической практике Минздрав России выдал в конце ноября 2025 года.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
медицинаобществовидеоНаталия Шкода

Чем могут быть полезны имбирные пряники?

Имбирь улучшает пищеварение, снижает легкое воспаление, мягко согревает и бодрит

Однако важно умеренное употребление выпечки

Читать
закрыть

Как не утонуть в соцсетях во время новогодних каникул?

Важно установить лимит на использование смартфона

Отключиться от социальных сетей помогут практики и ручное творчество

Читать
закрыть

Как вернуть праздничное настроение после встречи Нового года?

Эксперты советуют выписать на бумагу все позитивное, что произошло в прошлом году

Отвлечься от грустных мыслей поможет планирование каникул

Читать
закрыть

Какие проблемы со зрением могут возникнуть в зимнее время?

Сухость, жжение, покраснение, слезотечение и утомляемость глаз к вечеру чаще возникают зимой

Зимой чаще приходится испытывать зрительное перенапряжение из-за короткого светового дня

Читать
закрыть

С чего начать тренировки в новом году?

Стоит походить на разные групповые уроки или взять первичный инструктаж

Групповые уроки должны быть для новичков, так как там дают нагрузку дозированно

Читать
закрыть

Какие спортивные события станут главными в 2026 году?

Значимым событием начала 2026 года станут Зимние Олимпийские игры

В Белом доме 14 июня состоится турнир UFC

Читать
закрыть

Что ждет каждый знак зодиака в 2026 году?

Представители некоторых знаков смогут достичь любых целей

Кому-то удастся выйти на совершенно новый уровень в финансовом плане

Читать
закрыть

Куда съездить в новогодние праздники недалеко от Москвы?

В зимней Туле можно зайти в музей самоваров и купить пряники

На Валдай едут отдыхать от города и шума

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика