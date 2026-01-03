Эффективность новой российской вакцины от меланомы превысила 90%

Эффективность новой российской вакцины от меланомы превышает 90%. Это показали доклинические испытания на животных, рассказал научный руководитель центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, первые пациенты получат отечественную вакцину уже в начале этого года. Препарат разработан совместно с Центром онкологии имени Блохина. Разрешение на использование вакцины в клинической практике Минздрав России выдал в конце ноября 2025 года.

