29 сентября, 16:30

В мире

Новости мира: в Египте мужчина зубами сдвинул судно весом 700 тонн

Новости мира: в Египте мужчина зубами сдвинул судно весом 700 тонн

В Китае открыли новый мост высотой 625 метров

В Египте мужчина поставил рекорд, с которым попал в Книгу рекордов Гиннесса. Он сдвинул с места судно весом 700 тонн, держа веревку в зубах. Чемпион мира по пауэр-лифтингу протащил корабль на 15 метров на пляже в Хургаде. Ранее он уже передвигал зубами поезд и 11 грузовиков.

Самый высокий мост в мире открыли в Китае, его высота составляет 625 метров. Сооружение проложено через ущелье, его строили три года. Новый китайский мост сравнивают с третьим по высоте небоскребом в мире – Шанхайской башней, высота которой составляет 632 метра.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Алина Гилева

