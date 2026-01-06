На дорогах столицы ожидается гололедица 6 января

Небо в Москве затянет облаками 6 января, пройдет небольшой снег, а на дорогах образуется гололедица. Ветер усилится до 8 метров в секунду, атмосферное давление составит 755 миллиметров ртутного столба.

Температура днем опустится до минус 7 градусов, а в рождественскую ночь похолодает до минус 9. По области возможны морозы до минус 11 градусов. Синоптики сообщают, что сильных рождественских морозов, которых опасались москвичи, в итоге не случится.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.