25 декабря, 19:30

Общество

Путин поговорил по телефону со школьницей, которая приняла участие в акции "Елка желаний"

Владимир Путин поговорил по телефону с Варварой Смахтиной из Москвы – участницей благотворительной акции "Елка желаний". Президент исполнил мечту школьницы встретиться с космонавтом из отряда "Роскосмоса".

Смахтина побывала в Звездном городке, где посетила Центр управления полетами, а также Центр подготовки космонавтов. Индивидуальную экскурсию для нее провел Герой России, летчик-космонавт Олег Кононенко.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

властьобществовидеоЕкатерина Кузнеченкова

