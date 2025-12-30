Премьер-министр РФ Михаил Мишустин исполнил мечты детей в рамках акции "Елка желаний". Он пригласил в Москву ребят из Луганской Народной Республики и Краснодарского края.

Гости посетили достопримечательности столицы, включая комплекс "Техноград". Там дети приняли участие в мастер-классах по трехмерному моделированию и робототехнике, побывали в нескольких мастерских, понаблюдали за работой сложных установок и попробовали себя в роли операторов станков с числовым программным управлением.

