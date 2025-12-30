Форма поиска по сайту

30 декабря, 17:45

Общество

Михаил Мишустин исполнил мечты детей в рамках акции "Елка желаний"

Путин подписал закон о штрафах за нарушение требований к перевозке детей

В России ужесточили наказание за нарушение требований к перевозке детей

Путин сообщил о продвижении российских войск в зоне СВО

Владимир Путин подписал закон о подтверждении возраста через мессенджер MAX

Путин заслушал доклад на пункте управления объединенной группировки войск

Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким Веры Алентовой

Путин поговорил по телефону со школьницей, которая приняла участие в акции "Елка желаний"

Путин назвал наиболее востребованные в будущем сферы для сотрудников

Владимир Путин вручил государственные награды в Екатерининском зале Кремля

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин исполнил мечты детей в рамках акции "Елка желаний". Он пригласил в Москву ребят из Луганской Народной Республики и Краснодарского края.

Гости посетили достопримечательности столицы, включая комплекс "Техноград". Там дети приняли участие в мастер-классах по трехмерному моделированию и робототехнике, побывали в нескольких мастерских, понаблюдали за работой сложных установок и попробовали себя в роли операторов станков с числовым программным управлением.

