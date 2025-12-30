Жители Западного Дегунина пожаловались на "пиротехническое шоу" подростков

Жители района Западное Дегунино пожаловались на "пиротехническое шоу" подростков. Молодые люди запускают салюты и петарды с крыш домов, а также на детских площадках.

При этом эксперты отмечают, что этого нельзя делать вблизи домов, на балконах или крышах. Кроме того, запускать салюты запрещено рядом с легковоспламеняющимися объектами, деревьями или линиями электропередачи. За фейерверки в неположенном месте предусмотрен штраф от 5 до 15 тысяч рублей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

