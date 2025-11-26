26 ноября, 01:10Общество
"Новости дня": эксперты объяснили, как избежать покупки поддельной икры
Эксперты попросили жителей столицы с осторожностью подходить к покупке икры к Новому году, так как перед праздником количество поддельных интернет-магазинов, продающих деликатесы, возрастает.
Маркетолог Денис Федоренко рассказал, что мошенники стараются занижать цены икры на 20–30%, чтобы привлечь покупателя. В результате товар не отправляют или присылают подделку. Именно поэтому эксперты посоветовали не доверять скидкам и низким ценам.
Подробнее – в программе "Новости дня".