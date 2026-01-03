Росстандарт утвердил первый ГОСТ на тюбинги. В нем прописаны безопасные параметры тюбинговых горок и размеры соответствующих им "ватрушек".

В Москве этот вид зимнего развлечения пользуется популярностью, и в столице есть несколько оборудованных трасс, где можно покататься на "ватрушках". Однако есть те, кто предпочитает кататься на самозалитых горках.

В чем опасность тюбинга и какие площадки выбирать? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.