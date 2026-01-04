Форма поиска по сайту

04 января, 13:05

Общество

"Новости дня": Росстандарт утвердил параметры безопасности для катания на тюбинге

Росстандарт утвердил первый ГОСТ на тюбинги

До минус 10 градусов ожидается в Москве в ночь на Рождество

Очереди образовались на входе в столичное метро

"Новости дня": россияне могут заселиться в отель с помощью водительских прав

"Новости дня": в России могут ввести штрафы за продажу просроченного товара

Эффективность новой российской вакцины от меланомы превысила 90%

Температура воздуха в Москве составит минус 2–4 градуса 4 января

Синоптик рассказал, какая погода ожидается в Москве в ближайшие дни

Москвичей предупредили об опасности катания на тюбинге в несанкционированных местах

Для одного из самых популярных зимних развлечений – катания на тюбинге – утвердили параметры безопасности. Росстандарт определил, какой должна быть конструкция горок, спусков, тормозных зон и ограждений.

Для катания на тюбингах лучше всего подходят специальные трассы с ровным покрытием. Например, 100-метровая горка проекта "Зима в Москве" в Парке 50-летия Октября.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

