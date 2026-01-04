"Новости дня": Росстандарт утвердил параметры безопасности для катания на тюбинге

Для одного из самых популярных зимних развлечений – катания на тюбинге – утвердили параметры безопасности. Росстандарт определил, какой должна быть конструкция горок, спусков, тормозных зон и ограждений.

Для катания на тюбингах лучше всего подходят специальные трассы с ровным покрытием. Например, 100-метровая горка проекта "Зима в Москве" в Парке 50-летия Октября.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.