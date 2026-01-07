В Госдуме предложили ликвидировать все несанкционированные зимние горки в стране после гибели детей в Татарстане. Опасные стихийные спуски появляются во многих московских дворах и скверах, например, в парке Яуза, где родители вынуждены ловить детей, чтобы те не вылетели в реку.

В районе Марьино одного из пострадавших после такого катания уже доставили в больницу. Как заявил депутат Каплан Панеш, необходимо срочно провести массовые рейды с участием местных администраций, МЧС и полиции для уничтожения смертельно опасных горок, но при этом предлагать детям безопасные альтернативы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.