05 января, 20:05

Политика

Власти Венесуэлы объявили мобилизацию военных сил

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Власти Венесуэлы после атаки США объявили мобилизацию армии и ввели военный режим для сотрудников нефтяной промышленности и других производств. Об этом сообщается в декрете, который размещен на портале правовых актов страны.

"Милитаризация госинфраструктуры, нефтяной промышленности и других основных государственных производств. Персонал таких предприятий будет временно находиться под военным режимом", – указано в документе.

Кроме того, декрет предполагает усиление патрулирования и охраны на сухопутных, воздушных и морских границах Венесуэлы.

Документ действует 90 дней.

США провели военную операцию в Венесуэле 3 января. В ходе нее американские силы захватили и вывезли президента страны Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес. Президент США Дональд Трамп обвинил их в "наркотерроризме" против американцев и уточнил, что в Нью-Йорке им предъявят обвинения.

Позже Трамп заявил, что США не потребуется вновь применять военную силу против Венесуэлы после захвата Мадуро. По словам американского лидера, США фактически управляют Венесуэлой.

СМИ также сообщили, что Трамп в декабре 2025 года предлагал Мадуро покинуть пост и отправиться в изгнание в Турцию. Однако президент Венесуэлы отклонил ультиматум американского лидера.

Захваченного президента Венесуэлы Мадуро доставили в суд в Нью-Йорке

