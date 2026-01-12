Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 января, 07:45

Общество

Врачи рассказали москвичам, как укрепить иммунитет без лекарств

Врачи рассказали москвичам, как укрепить иммунитет без лекарств

Ученые развеяли миф о притягивании противоположностей

Россиянам рассказали об опасности новогодних ритуалов

Москвичам напомнили о способах утилизации елки

Подростков в Москве заставили убирать снег за граффити на стене дома

Подростки в РФ начали массово употреблять ветеринарный препарат

Алименты на ребенка в Москве с 1 марта могут составить около 43 тыс рублей

258 детей родились в Москве 11 января

Россиянам назвали стоимость пенсионных баллов в 2026 году

В ГД внесут проект о ежегодной обязательной индексации зарплат

Эксперты рассказали, что москвичи могут укрепить свой иммунитет без лекарств. Для этого, по словам врачей, достаточно всего одного часа на улице. Это снижает риск заболеть ОРВИ наполовину.

Морозный воздух заставляет защитные клетки работать эффективнее. При этом обмен веществ в организме ускоряется, а уровень кортизола, наоборот, падает. Также во время прогулки активнее вырабатывается витамин Д.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществогородвидеоПолина БрабецЕгор Бедуля

Как новогодние праздники скажутся на зарплатах россиян?

Длинные праздники не позволяют работодателю уменьшать размер фиксированного оклада

Исключение составляет случай, если в январе сотрудник брал отпускные дни за свой счет

Читать
закрыть

Что известно о гибели детей в роддоме Новокузнецка?

В больнице сообщили, что приостановили госпитализацию пациентов из-за респираторной инфекции

По данным СМИ, причиной смерти младенцев могло стать заражение неонатальной инфекцией

Читать
закрыть

Как притязания Трампа на Гренландию повлияют на мировую политику?

Эксперты уверены: шансов на то, что ситуация перерастет в вооруженные действия, немного

Обострение может создать серьезную проблему для НАТО

Читать
закрыть

Какие подарки продают москвичи после Нового года?

Москвич опубликовал объявление о продаже "средневекового" держателя для туалетной бумаги

Жительница ЦАО решила продать брендовую сумку, наполненную вещами бывшего

Читать
закрыть

Почему препарат для животных стал опасным увлечением подростков?

Подростки стали употреблять ветеринарные препараты с целью опьянения

Случаи употребления габапентина молодежью могут быть связаны с желанием казаться "в теме"

Читать
закрыть

Зачем нужен генетический тест для будущих родителей?

Тест поможет оценить риски наследственных заболеваний у будущего ребенка

Услугу планируют включить в программу ОМС

Читать
закрыть

Кому и зачем нужно докупать пенсионные баллы?

Баллы нужны для страховой пенсии: ее начисляют, если у гражданина накоплено не менее 30

Эксперты напоминают: чем выше зарплата, тем больше баллов копится

Читать
закрыть

Когда в Москве закончатся снегопады?

С 13 января осадки в регионе станут менее интенсивными и локальными

Температурный фон начнет снижаться

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика