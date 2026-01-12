Врачи рассказали москвичам, как укрепить иммунитет без лекарств

Эксперты рассказали, что москвичи могут укрепить свой иммунитет без лекарств. Для этого, по словам врачей, достаточно всего одного часа на улице. Это снижает риск заболеть ОРВИ наполовину.

Морозный воздух заставляет защитные клетки работать эффективнее. При этом обмен веществ в организме ускоряется, а уровень кортизола, наоборот, падает. Также во время прогулки активнее вырабатывается витамин Д.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

