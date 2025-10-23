Социолог Очкина оценила призывы к женщинам зарабатывать меньше мужчин

Большие деньги не являются для женщин источником счастья, убеждены в РПЦ. С подобным посылом согласились и некоторые общественники, отметив, что карьеристки часто остаются одинокими. Как финансовое неравенство сказывается на отношениях влюбленных, разбиралась Москва 24.

Чем больше, тем хуже?

Деньги для женщин не могут быть источником счастья, а избыток финансов рискует вызвать у них внутренние терзания и тяжелые мысли. Об этом журналу "Фома" сказал священник, иерей Кирилл Марковский.

Во время интервью он заявил, что зарплата в 100 тысяч рублей является для россиянок "небогоугодной роскошью" и поводом для "страшных переживаний каждый день: что купить, куда потратить, куда свое приобретенное сложить". Кроме того, Марковский призвал из 100 тысяч 90 отдавать на храм.

Высказывания иерея быстро разлетелись по Сети и вызвали большой резонанс. Но позднее иерей сказал РИА Новости, что всего лишь оговорился во время записи интервью.

"Я имел в виду зарплату в один миллион, как в начале ведущий сказал. Но не 100 тысяч, конечно", – поделился Кирилл Марковский.

Оговорку изданию "Подъем" подтвердили и в пресс-службе Синодального отдела по тюремному служению, возглавляемого Марковским.

"100 тысяч – это нормальная, адекватная зарплата. Именно об этом шла речь, что, если будет миллион, надо будет думать, куда его вложить, как грамотно потратить. Батюшка вовсе не возражает, чтобы у всех были средства на достойную жизнь", – сказали в пресс-службе.

Однако на фоне шумихи лидер православного движения "Сорок сороков" Андрей Кормухин высказал "Ридусу" мнение, что желающая построить крепкую семью женщина должна зарабатывать меньше мужчины.





Андрей Кормухин лидер православного движения "Сорок сороков" В христианской многодетной семье мама занимается в основном детьми. Приоритетом для настоящей православной христианки является деторождение, а не карьера. У карьеристок обычно не получается наладить личную жизнь. Поэтому они остаются одинокими и тщетно ищут счастья в собачках.

По мнению православного активиста, счастливой женщину делают дети, а не деньги.

"И не надо смотреть на общество потребления, которое навязывает нам, что женские интересы вращаются вокруг денег. Это какой-то заговор. Зарубежные институты тратят миллиарды долларов, чтобы все так думали. В результате в мире беда с демографией", – резюмировал он.

Ранее певец Юрий Лоза высказал мнение, что мир больше не заточен исключительно под мужчин. По его представлению, женщины "оккупировали все виды спорта, которые раньше были исключительно мужскими" и "управляют теми же структурами, что и мужчины".

В то же время клинический и бизнес-психолог Станислав Самбурский в беседе с Москвой 24 заявил, что "монополия конкретного пола на работу ушла в прошлое".

Ведет к разводу?

Высказывания, что женщина обязана зарабатывать меньше мужа, не помогают никому. Такое мнение высказала в беседе с Москвой 24 социолог Анна Очкина.





Анна Очкина социолог Для женщины такое общественное порицание выступает дополнительным сдерживающим элементом. А на самом деле для благополучия семьи чаще всего необходимы две зарплаты.

При этом социолог привела в пример данные Росстата, согласно которым средняя зарплата женщин в 2023 году составила меньше 62 тысяч рублей по сравнению с примерно 88 тысячами у мужчин. Разрыв эксперт связала с тем, что женщины, как правило, работают в тех областях, где оплата ниже.

"Это общемировая тенденция, она не уникальна для России. Но тренд к небольшой коррекции этой ситуации есть. Одним из факторов может стать обстоятельство, что в возрастной категории от 30 до 45 лет больше женщин с высшим образованием, чем мужчин. Думаю, постепенно женщины будут добиваться большего, например в банковской сфере. Такая же ситуация с политикой. Это очень медленный процесс, но мне он представляется неизбежным", – уточнила Очкина.

Большая финансовая разница, по словам эксперта, фиксируется также между верхними этажами управления и средними должностями, где часто женщин больше. При этом сферы для получения большого заработка у мужчин и женщин одинаковые: например, бизнес и финансы.

"Есть много факторов, которые замедляют процесс уравнивания оплаты труда: исторический контекст, стереотипы. Немаловажно совпадение основного возраста карьерного развития с репродуктивным, женщины заботятся о детях. Кроме того, мужчины склонны видеть других мужчин на руководящих должностях, поэтому поддерживают друг друга", – добавила она.

Эксперт обратила внимание на то, что многие работодатели-мужчины предпочитают также видеть в позиции своего заместителя именно женщину. В итоге им сложнее пробиться на те должности, где распределяется реальная власть, резюмировала социолог.

При этом высокий заработок жены действительно может негативно повлиять на ситуацию в браке, рассказала в беседе с Москвой 24 психолог Олеся Покусаева.





Олеся Покусаева психолог У многих мужчин снижается самооценка, если женщина зарабатывает сильно больше или находится на более высоком посту. В итоге такие браки распадаются. Но это не означает, что женщины не должны зарабатывать или должны зарабатывать всегда меньше.

Эксперт напомнила, что нередко бывают равные союзы, где партнеры зарабатывают одинаковое количество денег. Кроме того, мужчина может уйти и в заботу о детях и доме – условные роли в паре в таком случае меняются.

"В ситуации, когда женщина зарабатывает больше, многие партнеры находят себя в хобби, личном занятии или развлечениях. Есть те, кто уходит в деструктивные паттерны, например в алкогольную зависимость. Некоторые инициируют разрыв отношений. Но есть еще один вариант, о котором мало кто говорит: когда мужчину высокий заработок жены стимулирует. Супруг начинает получать новое образование, активнее развиваться в карьере, повышать квалификацию", – уточнила Покусаева.

Мужчинам, которые столкнулись с проблемами в отношениях из-за повышения заработка жены, психолог посоветовала оценить ситуацию в этих отношениях и решить для себя, готов ли он меняться ради них.

"Мужчине стоит разобраться, зачем он с этим человеком? Исходит ли от этой женщины тепло, поддержка, или же, наоборот, упреки и угрозы выйти из отношений? Случается и другая история: женщину после карьерного роста может перестать устраивать мужчина, который остался на том же уровне. Из этого и стоит исходить, зачем человеку брак? Готов ли он работать над собой, чтобы сохранять эти отношения? Лишь после этого он должен решить, что ему делать, – менять ли отношения, меняться самому, работать с самооценкой", – отметила психолог.

Если разница в доходах бьет по самолюбию мужчины, эксперт порекомендовала сосредоточиться на своем профессиональном росте и развитии. Также она призвала не забывать, что работать для сохранения отношений должны обе стороны.

