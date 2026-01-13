Форма поиска по сайту

13 января, 22:30

Новости регионов: "Роскосмос" показал спутниковые снимки снежного циклона над Камчаткой

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 13 января

До 11 градусов мороза прогнозируется в Москве в ночь на 14 января

"Новости дня": родственники получили круглосуточный доступ к лежачим инвалидам в России

"Миллион вопросов": диетолог рассказала, как восстановить организм после праздников

"Вопрос спорный": нужно ли отправлять сотрудников к психиатру по инициативе работодателя

Заболеваемость гриппом и ОРВИ снизилась в Москве

Врачи напомнили о правилах безопасности при катании на тюбинге

Высота сугробов в Москве достигла 49 сантиметров

На "Госуслугах" появился реестр злостных неплательщиков алиментов

Спутники "Роскосмоса" сняли движение мощного циклона над Камчаткой, который обрушился на регион сильными снегопадами и штормовым ветром в ночь на 12 января. Власти рекомендуют жителям оставаться в домах и избегать использования автотранспорта. В результате неблагоприятных погодных условий на Камчатке приостановлены авиаперелеты, а также перекрыты отдельные участки дорог. Школьники переведены на дистанционное обучение.

Более 1 700 мигрантов зарегистрировали в одном из хостелов Санкт-Петербурга. Масштабную схему фиктивной регистрации иностранцев раскрыли полицейские. В хостеле массово оформляли приезжих, однако на самом деле люди там не проживали. Подозреваемого в организации незаконного бизнеса задержали. Им оказался гражданин одной из стран бывшего СНГ. В хостеле провели обыски и проверили документы у постояльцев. Возбуждено уголовное дело.

На горнолыжных курортах в Красной Поляне по-прежнему царит ажиотаж. Отдыхающие делятся в соцсетях видеозаписями с "Газпром Поляны", где видно, что спуск по склону занял больше времени, чем ожидалось, из-за длинных очередей. В этом сезоне сочинские курорты не справляются с рекордным количеством туристов, желающих покататься. В январские праздники любителям спорта приходилось ждать своей очереди на подъемники и спуски по несколько часов.

Подробности об этих и других актуальных темах – в эфире телеканала Москва 24.

обществопогодапроисшествиятуризмрегионывидео

