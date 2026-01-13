Форма поиска по сайту

13 января, 13:00

Общество

"Доктор 24": врач рассказала, какие продукты полезны в январе и феврале

"Доктор 24": врач рассказала, какие продукты полезны в январе и феврале

Какие продукты нужно есть в январе и феврале, чтобы получать максимум витаминов и микроэлементов? Почему нужно добавить в рацион тыкву и капусту?

Правда ли, что сезонные яблоки зимой полезнее, чем остальные? Какие мясные продукты помогут восполнить недостаток витаминов в сезон их дефицита в организме?

На эти и другие вопросы в программе "Доктор 24" ответила гастроэнтеролог, диетолог и нутрициолог Александра Ноев.

Программа: Доктор 24
