13 января, 13:00Общество
"Доктор 24": врач рассказала, какие продукты полезны в январе и феврале
Какие продукты нужно есть в январе и феврале, чтобы получать максимум витаминов и микроэлементов? Почему нужно добавить в рацион тыкву и капусту?
Правда ли, что сезонные яблоки зимой полезнее, чем остальные? Какие мясные продукты помогут восполнить недостаток витаминов в сезон их дефицита в организме?
На эти и другие вопросы в программе "Доктор 24" ответила гастроэнтеролог, диетолог и нутрициолог Александра Ноев.