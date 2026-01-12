Опросы показали, что каждый третий россиянин создает видимость работы после праздников

Каждый третий россиянин в первые рабочие дни после длинных новогодних каникул лишь создает видимость занятости, а на самом деле посвящает время личным делам. Согласно данным опросов, многие сотрудники в этот период читают, смотрят фильмы, занимаются хобби или даже уезжают работать удаленно за город или к морю.

Большинство работодателей лояльно относятся к такой расслабленной атмосфере в начале рабочего года. Исследования показывают, что 63% опрошенных руководителей настроены нейтрально, 29% – положительно. И только 8% видят в снижении активности сотрудников реальную проблему для бизнеса.

