Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 января, 18:30

Общество

Опросы показали, что каждый третий россиянин создает видимость работы после праздников

Опросы показали, что каждый третий россиянин создает видимость работы после праздников

Плата за холодную воду для квартир без счетчиков станет выше в России

Снежная неделя и крещенские морозы ожидаются в Москве

"Деньги 24": россиянам объяснили, как размер зарплаты влияет на пенсию

Кота из Москвы признали самым красивым в мире

Высота сугробов достигла почти 50 сантиметров в Москве 12 января

Москвичи помогли коммунальщикам в праздники

Попадающих в сетку в "Авиапарке" птиц освобождают и выпускают на волю

"Атмосфера": москвичам рассказали о погоде 12 января

На Старый Новый год в Москве ожидается мороз до минус 14 градусов

Каждый третий россиянин в первые рабочие дни после длинных новогодних каникул лишь создает видимость занятости, а на самом деле посвящает время личным делам. Согласно данным опросов, многие сотрудники в этот период читают, смотрят фильмы, занимаются хобби или даже уезжают работать удаленно за город или к морю.

Большинство работодателей лояльно относятся к такой расслабленной атмосфере в начале рабочего года. Исследования показывают, что 63% опрошенных руководителей настроены нейтрально, 29% – положительно. И только 8% видят в снижении активности сотрудников реальную проблему для бизнеса.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоЕкатерина Фоменко

Как новогодние праздники скажутся на зарплатах россиян?

Длинные праздники не позволяют работодателю уменьшать размер фиксированного оклада

Исключение составляет случай, если в январе сотрудник брал отпускные дни за свой счет

Читать
закрыть

Что известно о гибели детей в роддоме Новокузнецка?

В больнице сообщили, что приостановили госпитализацию пациентов из-за респираторной инфекции

По данным СМИ, причиной смерти младенцев могло стать заражение неонатальной инфекцией

Читать
закрыть

Как притязания Трампа на Гренландию повлияют на мировую политику?

Эксперты уверены: шансов на то, что ситуация перерастет в вооруженные действия, немного

Обострение может создать серьезную проблему для НАТО

Читать
закрыть

Какие подарки продают москвичи после Нового года?

Москвич опубликовал объявление о продаже "средневекового" держателя для туалетной бумаги

Жительница ЦАО решила продать брендовую сумку, наполненную вещами бывшего

Читать
закрыть

Почему препарат для животных стал опасным увлечением подростков?

Подростки стали употреблять ветеринарные препараты с целью опьянения

Случаи употребления габапентина молодежью могут быть связаны с желанием казаться "в теме"

Читать
закрыть

Зачем нужен генетический тест для будущих родителей?

Тест поможет оценить риски наследственных заболеваний у будущего ребенка

Услугу планируют включить в программу ОМС

Читать
закрыть

Кому и зачем нужно докупать пенсионные баллы?

Баллы нужны для страховой пенсии: ее начисляют, если у гражданина накоплено не менее 30

Эксперты напоминают: чем выше зарплата, тем больше баллов копится

Читать
закрыть

Когда в Москве закончатся снегопады?

С 13 января осадки в регионе станут менее интенсивными и локальными

Температурный фон начнет снижаться

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика