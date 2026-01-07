07 января, 09:45Город
Столичные коммунальщики решили проблему с вывозом мусора со дворов
Столичные коммунальные службы оперативно решили проблему с вывозом мусора, на которую жаловались москвичи. Переполненные контейнерные площадки были очищены, что позволило избежать мусорного коллапса.
Как заявляют коммунальщики, вывоз бытовых отходов осуществляется строго по графику, и праздничные дни на него не влияют. Основной проблемой, препятствующей работе, становятся неправильно припаркованные автомобили, которые не дают мусоровозам подъехать к контейнерам.
