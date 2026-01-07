Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 января, 09:45

Город

Столичные коммунальщики решили проблему с вывозом мусора со дворов

Столичные коммунальщики решили проблему с вывозом мусора со дворов

Световая инсталляция на Манежной площади оживает по вечерам

Москвичи могут записать видеопоздравления для участников спецоперации

Фестиваль "Путешествие в Рождество" охватил 35 площадок в Москве

Москву к концу недели может существенно засыпать снегом

Рождественские службы прошли в 500 храмах столицы

Московский зоопарк показал, как панда Катюша радуется сугробам

Патриарх Кирилл начал рождественское богослужение в храме Христа Спасителя

Рождественские службы начались в храмах Москвы

Городской транспорт Москвы будет работать дольше в Рождество

Столичные коммунальные службы оперативно решили проблему с вывозом мусора, на которую жаловались москвичи. Переполненные контейнерные площадки были очищены, что позволило избежать мусорного коллапса.

Как заявляют коммунальщики, вывоз бытовых отходов осуществляется строго по графику, и праздничные дни на него не влияют. Основной проблемой, препятствующей работе, становятся неправильно припаркованные автомобили, которые не дают мусоровозам подъехать к контейнерам.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городвидеоДарья Ермакова

Почему соевое мясо нельзя употреблять без ограничений?

В соевых бобах много растительных аналогов гормонов

Они влияют на работу щитовидной железы и на репродуктивную функцию

Читать
закрыть

Какие напитки согреют зимой?

Один из самых популярных напитков – безалкогольный глинтвейн

Другой вариант – какао с яйцом

Читать
закрыть

Как православные верующие отмечают Рождество Христово?

С 28 ноября начинается строгий 40-дневный пост

Завершается пост 6 января, в этот день верующие встречают сочельник

Читать
закрыть

Как сейчас живет Адриано Челентано?

В свои 88 итальянский певец и актер Адриано Челентано редко появляется на публике

Музыкант живет с семьей в особняке, расположенном неподалеку от озера Комо

Читать
закрыть

Почему необходимо укреплять эмоциональный иммунитет?

Эмоциональный иммунитет снижается под воздействием стресса, это отражается на физическом самочувствии

Укрепить эмоциональный иммунитет поможет гигиена психики

Читать
закрыть

Чем грозит отказ от головного убора зимой?

Отказ от шапки в мороз может привести к выпадению волос

Также может возникнуть ринит, синусит и гайморит

Читать
закрыть

Чем могут быть полезны имбирные пряники?

Имбирь улучшает пищеварение, снижает легкое воспаление, мягко согревает и бодрит

Однако важно умеренное употребление выпечки

Читать
закрыть

Как не утонуть в соцсетях во время новогодних каникул?

Важно установить лимит на использование смартфона

Отключиться от социальных сетей помогут практики и ручное творчество

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика