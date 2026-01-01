Форма поиска по сайту

Новости

Новости

01 января, 10:45

Город

Креативные зимние подарки можно найти на фестивале "Путешествие в Рождество"

В Москве завершилось строительство первого этапа Троицкой линии метро

Москвичам рассказали об изменении работы медицинских учреждений во время праздников

Москвичам рассказали, куда сходить в городе 1 января

Парковка на улицах Москвы будет бесплатной до 10 января

Городские службы ликвидируют последствия снегопада в Москве

Морозная погода в столице продлится недолго

В "Лужниках" в новогоднюю ночь прошел традиционный забег

"Новости дня": поликлиники Москвы перешли на особый график работы до 8 января

На Старом Арбате появились самые яркие новогодние украшения

Найти креативный зимний подарок для близких в новогодние дни можно на фестивале "Путешествие в Рождество", который проходит в рамках городского проекта "Зима в Москве".

В торговых шале представлены изысканные интерьерные фигурки, новогодние куклы, деревянные панно и воздушные инсталляции из ваты.

Также там можно приобрести ретро-игрушки и изделия, в которых сочетаются старинные техники изготовления и современный дизайн.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Станислав Кулик

