Креативные зимние подарки можно найти на фестивале "Путешествие в Рождество"

Найти креативный зимний подарок для близких в новогодние дни можно на фестивале "Путешествие в Рождество", который проходит в рамках городского проекта "Зима в Москве".

В торговых шале представлены изысканные интерьерные фигурки, новогодние куклы, деревянные панно и воздушные инсталляции из ваты.

Также там можно приобрести ретро-игрушки и изделия, в которых сочетаются старинные техники изготовления и современный дизайн.

