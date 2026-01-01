01 января, 10:45Город
Креативные зимние подарки можно найти на фестивале "Путешествие в Рождество"
Найти креативный зимний подарок для близких в новогодние дни можно на фестивале "Путешествие в Рождество", который проходит в рамках городского проекта "Зима в Москве".
В торговых шале представлены изысканные интерьерные фигурки, новогодние куклы, деревянные панно и воздушные инсталляции из ваты.
Также там можно приобрести ретро-игрушки и изделия, в которых сочетаются старинные техники изготовления и современный дизайн.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.