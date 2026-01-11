11 января, 16:15Мэр Москвы
Собянин поблагодарил городские службы за усиленную работу в новогодние дни
Коммунальные службы Москвы круглосуточно ликвидируют последствия сильного снегопада. Об этом в своем канале в мессенджере MAX сообщил Сергей Собянин.
Мэр отметил, что коммунальщики работали в усиленном режиме все новогодние праздники. Специалисты обеспечили стабильную работу ТЭЦ и котельных, тепловых электрических и газовых сетей, систем водоснабжения и водоотведения, а также газораспределительных пунктов и электрических центров питания.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.