Собянин поблагодарил городские службы за усиленную работу в новогодние дни

Коммунальные службы Москвы круглосуточно ликвидируют последствия сильного снегопада. Об этом в своем канале в мессенджере MAX сообщил Сергей Собянин.

Мэр отметил, что коммунальщики работали в усиленном режиме все новогодние праздники. Специалисты обеспечили стабильную работу ТЭЦ и котельных, тепловых электрических и газовых сетей, систем водоснабжения и водоотведения, а также газораспределительных пунктов и электрических центров питания.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.