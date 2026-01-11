Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 января, 16:15

Мэр Москвы

Собянин поблагодарил городские службы за усиленную работу в новогодние дни

Собянин поблагодарил городские службы за усиленную работу в новогодние дни

Собянин: срок оказания высокотехнологичной хирургической помощи сократят в Москве

Собянин: срок оказания высокотехнологичной хирургической помощи сократят в Москве

Собянин объявил об открытии первого городского зарядного хаба для электромобилей

Собянин рассказал о новинках московского транспорта в 2025 году

Собянин: три подземных пешеходных перехода появились у станции "Лианозово"

Собянин рассказал о достижениях московской медицины в 2025 году

Собянин: московские креативные индустрии вышли на новый уровень

Собянин: школьники и студенты колледжей совершили больше 300 походов и экспедиций

Собянин рассказал о завершении модернизации подводных газопроводов Москвы

Коммунальные службы Москвы круглосуточно ликвидируют последствия сильного снегопада. Об этом в своем канале в мессенджере MAX сообщил Сергей Собянин.

Мэр отметил, что коммунальщики работали в усиленном режиме все новогодние праздники. Специалисты обеспечили стабильную работу ТЭЦ и котельных, тепловых электрических и газовых сетей, систем водоснабжения и водоотведения, а также газораспределительных пунктов и электрических центров питания.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыгородвидеоМаксим Шаманин

Когда в Москве закончатся снегопады?

С 13 января осадки в регионе станут менее интенсивными и локальными

Температурный фон начнет снижаться

Читать
закрыть

Как правильно заваривать и пить чай?

Напиток станет более полезным, если добавить в него сливочное масло с солью

Также важно соблюдать температуру заваривания

Читать
закрыть

Как уберечь зрение при работе за компьютером?

Важно соблюдать ограничения по времени работы с гаджетами

Расстояние от глаз до монитора должно составлять 50–70 сантиметров

Читать
закрыть

Почему важно уметь говорить "спасибо"?

Благодарность настраивает человека на более конструктивную волну мышления и действий

Привычка говорить "спасибо" оказывает мощное позитивное влияние на здоровье

Читать
закрыть

Почему не стоит бесконтрольно использовать сахарозаменители?

При большой дозировке они способны нарушить работу ЖКТ и вызвать диарею

Также возможны мигрени, аллергия и индивидуальная непереносимость

Читать
закрыть

Как сохранить здоровье волос зимой?

В мороз важно покрывать волосы головным убором

Стоит пользоваться масками для волос и включать в помещении увлажнитель воздуха

Читать
закрыть

Почему соевое мясо нельзя употреблять без ограничений?

В соевых бобах много растительных аналогов гормонов

Они влияют на работу щитовидной железы и на репродуктивную функцию

Читать
закрыть

Какие напитки согреют зимой?

Один из самых популярных напитков – безалкогольный глинтвейн

Другой вариант – какао с яйцом

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика