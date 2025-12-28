Прокуратура Москвы начала проверку после информации о жестоком обращении с львенком, которого забрали волонтеры в критическом состоянии из квартиры в "Москва-Сити". У животного обнаружили вирусную лейкемию.

При первичном осмотре ветеринары обнаружили переломы трех лап, повреждение позвоночника и истощенную костную ткань. Специалисты считают, что это стало результатом неправильных условий содержания и кормления.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

