12 января, 15:15Общество
"Деньги 24": малообеспеченные семьи в РФ смогут получить налоговый кэшбэк
В 2026 году малообеспеченные семьи с детьми смогут получать от государства ежегодную выплату, так называемый налоговый кэшбек. На финансовую поддержку могут претендовать родители 2 и более детей в возрасте до 18 лет.
По оценкам Минтруда РФ, на такую поддержку смогут рассчитывать около 4 миллионов семей. Важными условиями являются официальное трудоустройство родителей и соответствие имущественному цензу. Подать заявление можно будет с 1 июня по 1 октября.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.