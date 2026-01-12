"Деньги 24": малообеспеченные семьи в РФ смогут получить налоговый кэшбэк

В 2026 году малообеспеченные семьи с детьми смогут получать от государства ежегодную выплату, так называемый налоговый кэшбек. На финансовую поддержку могут претендовать родители 2 и более детей в возрасте до 18 лет.

По оценкам Минтруда РФ, на такую поддержку смогут рассчитывать около 4 миллионов семей. Важными условиями являются официальное трудоустройство родителей и соответствие имущественному цензу. Подать заявление можно будет с 1 июня по 1 октября.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.