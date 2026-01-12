Новости регионов: аэропорт приостановил работу из-за сильного снегопада в Краснодаре

Аэропорт в Краснодаре приостановил работу до 15:00 12 января из-за сильного снегопада и гололеда на взлетно-посадочной полосе. За это время аэродром должны расчистить, однако при необходимости ограничения могут быть продлены. В настоящий момент задерживаются 17 рейсов, пассажиров обеспечивают всем необходимым.

В Хабаровском крае прокуратура начала проверку после крупной аварии на электросетях, из-за которой поселок Новый Ургал остался без отопления и воды при температуре воздуха минус 34 градуса. На данный момент ведутся ремонтные работы. В поселке проживают более 7 тысяч человек.

Один из самых сильных снегопадов за последние 20 лет прошел во Владивостоке. На город обрушилась метель с порывами ветра до 27 метров в секунду, высота сугробов местами достигла 25 сантиметров. Движение большегрузов и проезд по ряду улиц были ограничены, отменялись внутренние авиарейсы. Для очистки дорог потребуется минимум три дня.

