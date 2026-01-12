Форма поиска по сайту

12 января, 07:45

Регионы

Новости регионов: коммунальщики засыпали снегом брошенные автомобили в Приморье

Новости регионов: в Астане лиса пыталась забрать улов у местных рыбаков

Жители Мурманска встретили первый рассвет после полярной ночи

Снежный циклон накрыл Санкт-Петербург

Роспотребнадзор начал расследование из-за вспышки кишечной инфекции на курорте Шерегеш

Новости регионов: более месячной нормы осадков выпало за сутки во Владивостоке

Очереди образовались на горнолыжных трассах в Сочи

Движение восстановили на трассе М-8 после образовавшегося затора

Новости мира: сель сошел на дорогу к курорту "Розе Хутор" в Сочи

ВСУ обстреляли жилые районы Белгородской области

Коммунальные службы применяют новый способ борьбы с брошенными автомобилями в городе Большой Камень Приморского края – транспортные средства засыпают снегом. В результате автовладельцам необходимо сначала обнаружить свою машину, а затем освободить ее из сугроба.

В Оренбурге коммунальщик в Оренбурге стал героем социальных сетей – во время уборки двора он спас снеговика. Работник Звиади Меладзе остановил трактор и перенес снежную фигуру в сторону, чтобы не задеть ее ковшом. После этого он в шутку погрозил снеговику пальцем.

Поезд Деда Мороза завершил свое очередное путешествие и вернулся в Великий Устюг. На вокзале его встречали местные жители с детьми, для которых организовали праздничное представление. Это было 5 путешествие поезда: он отправился 9 ноября, проехал 20 тысяч километров и посетил более 70 городов России.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

