Новости регионов: коммунальщики засыпали снегом брошенные автомобили в Приморье

Коммунальные службы применяют новый способ борьбы с брошенными автомобилями в городе Большой Камень Приморского края – транспортные средства засыпают снегом. В результате автовладельцам необходимо сначала обнаружить свою машину, а затем освободить ее из сугроба.

В Оренбурге коммунальщик в Оренбурге стал героем социальных сетей – во время уборки двора он спас снеговика. Работник Звиади Меладзе остановил трактор и перенес снежную фигуру в сторону, чтобы не задеть ее ковшом. После этого он в шутку погрозил снеговику пальцем.

Поезд Деда Мороза завершил свое очередное путешествие и вернулся в Великий Устюг. На вокзале его встречали местные жители с детьми, для которых организовали праздничное представление. Это было 5 путешествие поезда: он отправился 9 ноября, проехал 20 тысяч километров и посетил более 70 городов России.

