Новости регионов: в Оренбургской области автомобилисты столкнулись с метелью на трассах

В Оренбургской области автомобилисты прорываются через сильнейшую метель, видимость на трассах минимальна. Коммунальщики с помощью спецтехники разгребают снежные завалы. По прогнозу, сильный снег в регионе должен утихнуть.

В Ленинградской области жители наблюдали редкое природное явление – сверкающие световые столбы в небе, образовавшиеся из-за сильного мороза и отражения света. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.