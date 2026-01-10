Форма поиска по сайту

10 января, 15:15

Регионы

Новости регионов: более месячной нормы осадков выпало за сутки во Владивостоке

Очереди образовались на горнолыжных трассах в Сочи

Движение восстановили на трассе М-8 после образовавшегося затора

Новости мира: сель сошел на дорогу к курорту "Розе Хутор" в Сочи

ВСУ обстреляли жилые районы Белгородской области

Семь человек погибли в ДТП под Волгоградом

Новости регионов: три трактора провалились под лед на озере возле Магнитогорска

Смертельная авария унесла жизни четырех человек в Иркутской области

Новости регионов: у отравившихся в Сочи детей диагностировали норовирус

В Сочи возбудили уголовное дело после массового отравления спортсменов

Более месячной нормы осадков выпало за сутки во Владивостоке. Там бушует снежный циклон. Сильную метель сопровождает штормовой ветер. В регионе отменили внутренние авиарейсы. В город запретили въезжать большегрузам, а по одной из улиц закрыли движение для всех. Также не доступна для автомобилей объездная дорога, которая соединяет район Седанка с бухтой Патрокл.

Циклон добрался также до Санкт-Петербурга. Из-за снежной бури с порывистым ветром там задержали более 30 рейсов. С самого утра техника расчищает взлетные полосы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

