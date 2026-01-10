10 января, 15:15Регионы
Новости регионов: более месячной нормы осадков выпало за сутки во Владивостоке
Более месячной нормы осадков выпало за сутки во Владивостоке. Там бушует снежный циклон. Сильную метель сопровождает штормовой ветер. В регионе отменили внутренние авиарейсы. В город запретили въезжать большегрузам, а по одной из улиц закрыли движение для всех. Также не доступна для автомобилей объездная дорога, которая соединяет район Седанка с бухтой Патрокл.
Циклон добрался также до Санкт-Петербурга. Из-за снежной бури с порывистым ветром там задержали более 30 рейсов. С самого утра техника расчищает взлетные полосы.
