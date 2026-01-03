Новости регионов: десятки тысяч человек остались без света из-за снегопада на Кубани

Кубань продолжает бороться с последствиями мощного снегопада. В Апшеронском и Белореченском районах ввели режим ЧС. Там сложилась ситуация на грани критической. Без света остались десятки тысяч человек. На трассах работают полсотни машин спецтехники, а бригады энергетиков пытаются починить ЛЭП. Для тех, кому нужна помощь, открыты пункты обогрева. Спасатели просят жителей сохранять спокойствие.

На "Розе Хутор" продолжается снежный коллапс. Люди стоят по семь часов в пробке, чтобы просто выехать на трассу. К снегопаду добавились аварии и тысячи туристов на личном транспорте. Техника работает, но в таком плотном потоке ей сложно развернуться.

