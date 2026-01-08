На харьковском направлении российская армия нанесла поражение подразделениям трех механизированных бригад ВСУ в нескольких населенных пунктах. В результате боев уничтожена техника противника.

В Запорожской области расчет миномета восточной группировки войск уничтожил склад боеприпасов, миномет и до трех военнослужащих ВСУ. Военные эксперты отмечают, что ВСУ несут большие потери, бросая резервы на важные для них направления.

