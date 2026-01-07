Американские военные задержали танкер "София"

США задержали еще один танкер в Атлантическом океане – на этот раз под названием "София". Как утверждают в Вашингтоне, судно не принадлежит какой-то конкретной стране.

Несколькими часами ранее американские военные высадились на танкер "Маринера", который следовал под российским флагом в северной части океана.

В США заявляют, что оба судна перевозят санкционную венесуэльскую нефть. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

