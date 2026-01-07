07 января, 22:15Политика
Американские военные задержали танкер "София"
США задержали еще один танкер в Атлантическом океане – на этот раз под названием "София". Как утверждают в Вашингтоне, судно не принадлежит какой-то конкретной стране.
Несколькими часами ранее американские военные высадились на танкер "Маринера", который следовал под российским флагом в северной части океана.
В США заявляют, что оба судна перевозят санкционную венесуэльскую нефть. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
Читайте также
- МИД РФ выразил обеспокоенность ситуацией с танкером "Маринера"
- Экипаж танкера Bella 1 нарисовал флаг РФ, чтобы уйти от погони США – СМИ