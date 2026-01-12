12 января, 08:15Транспорт
"Новости дня": три подземных перехода появились у станции метро "Лианозово"
Три подземных пешеходных перехода появились у станции метро "Лианозово". Их построили через Лианозовский проезд и Дубнинскую улицу. Теперь пассажиры могут пройти напрямую до станции МЦД-1, а через тоннель спуститься в метро.
Кроме того, существующий подземный пешеходный переход адаптировали для маломобильных граждан.
Подробнее – в программе "Новости дня".
Читайте также
- Сергей Собянин рассказал о дорожных улучшениях на юго-западе Москвы
- Собянин утвердил ряд проектов развития транспортной инфраструктуры