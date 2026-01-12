"Новости дня": три подземных перехода появились у станции метро "Лианозово"

Три подземных пешеходных перехода появились у станции метро "Лианозово". Их построили через Лианозовский проезд и Дубнинскую улицу. Теперь пассажиры могут пройти напрямую до станции МЦД-1, а через тоннель спуститься в метро.

Кроме того, существующий подземный пешеходный переход адаптировали для маломобильных граждан.

Подробнее – в программе "Новости дня".

