Власти Чувашии увеличили размер единовременной выплаты участникам СВО

Фото: depositphotos/Fascinadora

Власти Чувашии увеличили размер региональной единовременной выплаты тем, кто заключил контракт для выполнения задач в зоне СВО. Об этом глава республики Олег Николаев написал в своем телеграм-канале.

Ранее выплата составляла 1,1 миллиона рублей. Теперь сумма выросла до 2,1 миллиона рублей. Таким образом, с учетом федеральных выплат, общая сумма составит 2,5 миллиона рублей.

"Эти условия касаются контрактов, заключенных в период с 1 января по 31 марта 2026 года", – уточнил Николаев.

Ранее министр обороны России Андрей Белоусов заявлял, что в 2026 году 90% самых востребованных льгот для военнослужащих будут предоставляться через портал "Госуслуги" или многофункциональные центры.

Он отмечал, что уже с 2025 года военные могут получить подтверждение участия в СВО за несколько минут. В дальнейшем планируется начать представлять им льготы в бездокументационном виде, а также в проактивном порядке.