Эксперт назвал оптимальный размер финансовой подушки безопасности

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Оптимальный размер финансовой подушки составляет от 3 до 6 месячных расходов человека, заявил финансовый эксперт и основатель платформы для инвестирования W-Trading Вениамин Степаненко. Об этом сообщает "Газета.ру".

Прежде чем пытаться начать откладывать, эксперт советует составить список доходов и расходов, который позволит понять человеку куда именно уходят его средства.

"Составьте список расходов и доходов, а затем определите, какую сумму вы можете уделять сбережению каждый месяц", – сказал он.

После того, как человек поймет сколько именно он готов откладывать ежемесячно, можно начать формировать резерв средств, который используется, например в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств.

"Рекомендуется иметь запасной фонд в размере от 3 до 6 месячных расходов", – подчеркнул Степаненко.

По его словам, одним из самых распространенных способов создания финансовой подушки является размещение депозита в банке, а сберечь или увеличить свои инвестиции человек может с помощью инвестиций. В этом случае граждане могут открывать брокерские счета, сказал он. При этом для тех, кто никогда не занимался инвестициями, но хочет начать, финансовый эксперт советует купить облигации.

Если человек не в состоянии создать денежный резерв и ему не хватает денег, то стоит снова вернуться к анализу доходов и расходов, где в первую очередь надо уделить внимание части, которая препятствует возможности отложить финансы, начать использовать функцию кэшбека и получить налоговые вычеты, резюмировал Степаненко.

Ранее финансист и эксперт по личным финансам Фатима Янбаева рассказывала, что накапливание денежных средств может неосознанно тормозиться самим человеком, наиболее распространенной причиной этого является отсутствие конкретных целей.

По ее словам, также не стоит бросаться в крайности и ставить себе слишком жесткие рамки, то есть моментально переходить в режим жесткой экономии неправильно, это приведет к срыву и чувству вины. Лучше откладывать небольшие суммы, но чаще. Янбаева в том числе указала на важность повышения финансовой грамотности.



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