Экономист прокомментировал возросшие траты россиян

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Россияне начинают испытывать больше уверенности в завтрашнем дне и перестают откладывать деньги. Таким образом в беседе с радиостанцией "Комсомольская правда" экономист, антикризисный менеджер Павел Кобяк прокомментировал возросшие траты россиян.

Согласно информации Центробанка России, в стране зафиксирован рост числа выдачи кредитов и дорогих покупок. Смену потребительского поведения в ЦБ назвали важной для экономического роста.

Однако, как уточнил экономист, у подобной тенденции есть и обратная сторона. Россияне берут займы не только на крупные, но и на мелкие покупки, что говорит об отсутствии у них средств и накоплений.

"Цифры по микрофинансовым организациям, по микрозаймам уже, конечно же, пугающие. Получается, что смена потребительского поведения помогает не российской экономике, а скорее российским банкам", – поделился Кобяк.

Ранее в Госдуме предложили дать гражданам право самостоятельно устанавливать запрет на выдачу себе кредитов. Чтобы установить самозапрет, россияне смогут бесплатно подать соответствующее обращение в бюро кредитных историй. По мнению депутатов, это позволит избежать обмана со стороны мошенников.



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