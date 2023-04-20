В Госдуме предложили дать гражданам право на самозапрет выдачи кредитов

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Депутаты во главе с председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым внесли законопроект о праве граждан установить себе запрет на выдачу кредитов. Об этом сообщила пресс-служба комитета.

Законопроект изменит положения федеральных законов "О кредитных историях" и "О потребительском кредите (займе)". По словам Аксакова, целью инициативы является "предупреждение практик мошеннического получения кредитов третьими лицами" посредством незаконного приобретения персональных данных и методов психологического воздействия.

Чтобы установить самозапрет, россияне смогут бесплатно подать соответствующее обращение в бюро кредитных историй. Обязательным документом для реализации такого запрета предлагается сделать страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС).

Ранее сообщалось, что в России повысился спрос на кредиты. В марте 2023 года банки выдали физическим лицам заемов на 109% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Кроме того, ЦБ РФ сообщил о наличии кредитных задолженностей у более 20% россиян. При этом наибольшее количество долгов приходится на потребительские кредиты – 10,5%.