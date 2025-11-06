Психолог Наумова: слежка за сотрудниками сказывается на их креативности

Эффект Хоторна повышает эффективность труда, убежден психотерапевт. Этим термином называют явление, когда поведение людей меняется под наблюдением. Действительно ли это работает и какими психологическими приемами можно улучшить трудовую продуктивность, разбиралась Москва 24.

Прогресс под надзором

Повысить производительность труда можно с помощью эффекта Хоторна, рассказала "Газете.ру" врач-психотерапевт Ирина Крашкина. Это психологическое явление характеризуется тем, что человек начинает вести себя иначе, если знает, что за ним наблюдают.

Эксперт отметила, что впервые такой эффект заметили при изучении влияния условий труда на эффективность сотрудников американского завода "Хоторн" в 1920-х годах.





Ирина Крашкина врач-психотерапевт Удивительно, но независимо от изменений – будь то усиление освещения или его снижение – производительность работников возрастала. Причина крылась в самом факте наблюдения: сотрудники чувствовали, что их действия важны, и старались показать себя с лучшей стороны.

Подобный эффект наблюдается и в школе: ученики выполняют работу усерднее, если педагог за ними присматривает. Аналогичная ситуация и в спорте: на соревнованиях атлеты часто показывают более высокие результаты, чем во время тренировок, потому что их стимулирует присутствие зрителей.

"Когда человек знает, что за ним наблюдают, он ощущает большую ответственность и желание соответствовать ожиданиям. Это повышает уровень внимания, аккуратности и мотивации. Подобное поведение – отражение социальной природы человека: нам важно мнение окружающих", – отметила Крашкина.

По мнению психотерапевта, если руководители будут демонстрировать интерес к работе сотрудников, это будет способствовать повышению их вовлеченности и продуктивности. Тем же, кто хочет улучшить производительность с помощью эффекта Хоторна, эксперт посоветовала делиться планами в соцсетях, просить друзей или коллег оценивать прогресс, а также присоединяться к клубам и группам по интересам.

"Работает, но недолго"

Когда на человека смотрят со стороны, он действительно начинает лучше себя контролировать. Старается быть хорошим, социально одобряемым и исполнительным, опасаясь, что его обвинят и накажут, рассказала Москве 24 психолог, нейропсихолог Наталья Наумова.





Наталья Наумова психолог, нейропсихолог Какое-то время и правда может демонстрировать хорошие показатели. Однако дальше человеку становится все сложнее трудиться, и он начинает допускать много ошибок. Особенно когда внимание очень пристальное: например, кто-то стоит и смотрит в экран компьютера, за которым работаешь. Все из-за того, что при контроле со стороны повышается уровень стресса, появляется зажатость и теряется креативность.

По словам эксперта, мотивировать лучше всего через заинтересованность, ощущение успеха, достижения, постановку целей и финансовое поощрение. Человеку важно чувствовать свою ценность в выполнении конкретной задачи, тогда и результат будет максимально качественным, подчеркнула Наумова.



Согласен с таким мнением и психолог-психотерапевт Дмитрий Евстигнеев. В беседе с Москвой 24 он отметил, что Хоторнский эффект работает, но недолго и с негативными последствиями. Рассматривать его как надежный инструмент для повышения эффективности в долгосрочной перспективе – все равно что пытаться жить на адреналине, привел пример специалист.

"Суть эффекта Хоторна не столько в самом факте наблюдения, сколько в том, что оно символизирует. Когда за нами смотрят, мы подсознательно считываем это как: "Моя работа важна", "Ко мне проявляют интерес", "От меня чего-то ждут". Этот всплеск собственной значимости, новизны и социального внимания является главным мотивирующим фактором. Мозг получает мощный коктейль из нейромедиаторов, в том числе дофамина, который связан с мотивацией и предвкушением награды", – подчеркнул Евстигнеев.

Однако специалист выделил две фундаментальные проблемы. Во-первых, краткосрочность: эффект угасает, как только наблюдение становится рутиной, а новизна исчезает. Продуктивность возвращается к исходному уровню, а иногда и падает ниже из-за накопленного напряжения.

"Во-вторых, это мощный стресс. Он активирует симпатическую нервную систему по принципу "бей или беги", повышает уровень кортизола и может привести к тревожности, выгоранию и даже паранойе. В итоге вместо продуктивности получаем истощенного и демотивированного сотрудника", – отметил психотерапевт.

Поэтому урок, который нужно извлечь из Хоторнского эксперимента, иной: людям важны внимание, чувство значимости и вовлеченность. Но достигать этого нужно не через надзор, а здоровую корпоративную культуру, обратную связь и признание, считает специалист.

Одним из более экологичных и научно обоснованных психологических приемов для повышения концентрации и продуктивности эксперт назвал технику "Помодоро".





Дмитрий Евстигнеев психолог-психотерапевт Это не просто тайм-менеджмент, а работа в согласии с нейрофизиологией. Префронтальная кора мозга, отвечающая за концентрацию и волевой контроль, быстро истощается. Работа короткими, сфокусированными интервалами обычно по 25 минут и короткими перерывами в 5 минут позволяет этому ресурсу восстанавливаться.

"Перерыв – это не "ничегонеделание", а сознательное переключение внимания, которое дает нейронным сетям "остыть" и подготовиться к следующему рывку. Это предотвращает умственное утомление и поддерживает стабильно высокий уровень концентрации в течение дня", – подчеркнул Евстигнеев.

Также в работе поможет эффект Зейгарник, согласно которому человек гораздо лучше помнит незавершенные действия. Этот прием стоит использовать, когда не получается приступить к большой и сложной задаче. Надо просто начать: например, написать первый абзац, сделать звонок, набросать план. "Открыв" эту задачу в сознании, человек создает напряжение, которое будет подталкивать к ее завершению. Это мощнейшее средство против прокрастинации, заключил психолог.

