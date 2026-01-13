Врачи напомнили о правилах безопасности при катании на тюбинге

Катание на тюбингах, или ватрушках, стало самым травмоопасным зимним развлечением по статистике подмосковных врачей за праздничный период. Медики напомнили, что если пострадавший без сознания, его нельзя поднимать или тормошить, чтобы не сместить возможные костные отломки.

Необходимо сразу вызвать скорую помощь или МЧС. Специалисты рекомендуют кататься только на специально подготовленных трассах с бортиками, где за безопасностью следят. Скорость тюбинга на спуске может достигать 40 километров в час. В Москве такие горки оборудованы в парках "Крылатское", "Радуга", "Митино" и других.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.