13 января, 22:30

Общество

Врачи напомнили о правилах безопасности при катании на тюбинге

Высота сугробов в Москве достигла 49 сантиметров

На "Госуслугах" появился реестр злостных неплательщиков алиментов

"Атмосфера": москвичам рассказали о погоде 13 января

В ТЦ "Авиапарк" решили отказаться от использования защитных сеток для птиц

Жители Подмосковья получили больше всего травм при спусках на тюбинге в праздники

Отказаться от ненужных платных подписок станет проще в России с 1 марта

Врач рассказал, кто может купаться на Крещение

Эколог рассказал, повлияет ли снегопад в Москве на климат

Московские врачи вылечили пациента, который слышал движение собственных глаз

Катание на тюбингах, или ватрушках, стало самым травмоопасным зимним развлечением по статистике подмосковных врачей за праздничный период. Медики напомнили, что если пострадавший без сознания, его нельзя поднимать или тормошить, чтобы не сместить возможные костные отломки.

Необходимо сразу вызвать скорую помощь или МЧС. Специалисты рекомендуют кататься только на специально подготовленных трассах с бортиками, где за безопасностью следят. Скорость тюбинга на спуске может достигать 40 километров в час. В Москве такие горки оборудованы в парках "Крылатское", "Радуга", "Митино" и других.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

