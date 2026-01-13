Эколог рассказал, повлияет ли снегопад в Москве на климат

Текущий снегопад в Москве является локальным явлением и не окажет влияния на климат в целом. Об этом заявил доцент института экологии РУДН Владимир Пинаев. Он отметил, что подобные снегопады случаются регулярно и их нельзя напрямую связывать с процессами изменения климата.

При этом обильные осадки могут локально повлиять на уровень воды в водоемах и усилить весеннее половодье.

Согласно прогнозу синоптиков, интенсивность снегопада в столице будет постепенно снижаться, хотя облачность останется высокой. При этом температура воздуха начнет понижаться. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.