Снегопады в Москве привели к увеличению заявок на откапывание машин

Обильные снегопады в Москве привели к резкому увеличению спроса на услуги по откапыванию автомобилей. Многие машины оказываются засыпаны снегом после прохода снегоуборочной техники, которая часто закупоривает припаркованные у обочин автомобили.

Стоимость услуги по откапыванию начинается от 3 тысяч рублей и может достигать 5 тысяч в зависимости от сложности ситуации. При этом специалистам приходится отказывать в выездах на дальние расстояния, особенно на проселочные дороги, из-за нехватки времени и большого количества заявок в черте города.

