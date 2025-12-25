Новый зарядный хаб для электромобилей "Лефортовский" открыли в Москве

В Москве открыли новый зарядный хаб для электромобилей "Лефортовский". Он расположен рядом с Третьим транспортным кольцом, Московским скоростным диаметром и шоссе Энтузиастов.

На территории хаба установили 10 быстрых электрозарядных станций, включая первую в Москве мощностью 240 киловатт. Эта станция способна зарядить электромобиль с 20 до 80% всего за 15 минут.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.