Строительство метро в Москве активно продолжится в 2026 году

В 2026 году в Москве продолжат активное строительство метрополитена. В этом году уже был открыт основной участок Троицкой линии, сейчас ведутся работы на ее южном участке, а также строятся Рублево-Архангельская и Бирюлевская линии.

Одной из ключевых задач является обновление подвижного состава. На линии выходят современные поезда "Москва-2024" и "Москва-2026", оснащенные системой климат-контроля, разъемами для зарядки гаджетов и интерактивными экранами.

