"Новости дня": штрафы за навязывание дополнительных товаров и услуг выросли в России

За навязывание платных дополнительных товаров и услуг теперь в России наказывают строже. Для должностных лиц штрафы выросли до 150 тысяч рублей, а для юридических – до 500 тысяч.

С навязыванием дополнительных услуг можно столкнуться, например, при покупке авиа- и железнодорожных билетов, а также при оформлении банковских продуктов и медицинских услуг.

Подробнее – в программе "Новости дня".