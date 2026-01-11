11 января, 07:50Общество
"Новости дня": штрафы за навязывание дополнительных товаров и услуг выросли в России
За навязывание платных дополнительных товаров и услуг теперь в России наказывают строже. Для должностных лиц штрафы выросли до 150 тысяч рублей, а для юридических – до 500 тысяч.
С навязыванием дополнительных услуг можно столкнуться, например, при покупке авиа- и железнодорожных билетов, а также при оформлении банковских продуктов и медицинских услуг.
Подробнее – в программе "Новости дня".