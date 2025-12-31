31 декабря 2025, 10:00Культура
Фильму "Ирония судьбы, или С легким паром!" исполнилось 50 лет
Комедии Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром!" исполняется ровно 50 лет. Эта картина стала неотъемлемым символом Нового года, который ежегодно смотрит вся страна. Песни из фильма по-прежнему остаются популярными.
Сцены в банях снимали не в Сандунах, а в павильонах "Мосфильма". Платье главной героини, Надежды Шевелевой, было создано художником по костюмам Ольгой Кручининой для другой актрисы, но позже перешито для Барбары Брыльской.
