Фильму "Ирония судьбы, или С легким паром!" исполнилось 50 лет

Комедии Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром!" исполняется ровно 50 лет. Эта картина стала неотъемлемым символом Нового года, который ежегодно смотрит вся страна. Песни из фильма по-прежнему остаются популярными.

Сцены в банях снимали не в Сандунах, а в павильонах "Мосфильма". Платье главной героини, Надежды Шевелевой, было создано художником по костюмам Ольгой Кручининой для другой актрисы, но позже перешито для Барбары Брыльской.

