Москвичам рассказали, какие спектакли покажут на фестивале "Путешествие в рождество"

Москвичам рассказали, какие спектакли покажут в рамках фестиваля "Путешествие в рождество" 26 декабря. На Тверской площади можно будет посмотреть постановки от театров кукол "Сказки-раскраски" и "Галка".

На Профсоюзной улице детей также ждут кукольные интерактивные спектакли по мотивам сказок. На других локация фестиваля пройдут анимационные программы и кулинарные мастер-классы для всей семьи.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.