Названа самая популярная фраза из фильма "Ирония судьбы"

Фото: кадр из фильма "Ирония судьбы"; режиссер – Эльдар Рязанов; производство – "Мосфильм"

Самой популярной фразой из фильма "Ирония судьбы, или с Легким паром!" стала "Какая гадость эта ваша заливная рыба!" Об этом Москве 24 рассказали телеканал "Мосфильм. Золотая коллекция" и компания "Медиалогия".

Рейтинг был составлен по результатам опроса, который проводился в преддверии 50-летия культовой картины – премьера состоялась 1 января 1976 года. Респонденты должны были назвать фразы из фильма, которые они употребляют в повседневной жизни. Также было проанализировано, какие выражения наиболее часто упоминались в соцсетях в период с 1 января по 9 декабря 2025 года.

В результате топ выглядит так:



"Какая гадость эта ваша заливная рыба!" "Ой, тепленькая пошла!" "Каждый год 31 декабря мы с друзьями ходим в баню". "Господи, как скучно мы живем! В нас пропал дух авантюризма!" "Мама, моя Надя приехала". "Ну не мелочись, Наденька!" "Потрите мне спинку, пожалуйста!" "Пить надо меньше! Надо меньше пить!" "Давай взвесимся на брудершафт!" "Положись на меня, я никогда не пьянею".

Выяснилось, что высказывание о заливной рыбе появилось в 16,5 тысячи сообщений. На втором месте оказалась фраза "Ой, тепленькая пошла!" с результатом в 9 тысяч сообщений. Эти слова в фильме говорил Ипполит, роль которого исполнил Юрий Яковлев.

Известно, что этих фраз изначально не было в сценарии. По воспоминаниям актрисы Валентины Талызиной, у реквизиторов на съемках отсутствовал холодильник. Она предполагала, что, когда Яковлев пробовал блюдо в кадре, заливная рыба была не совсем свежей.

Помимо этого, в павильоне "Мосфильма", где снималось кино, шла холодная вода. В момент, когда Ипполит в пальто и шапке стоял под душем, актер искренне удивился тому, что "тепленькая пошла".

Всего в рейтинг вошли пять цитат героя Яковлева. Фраза "Господи, как скучно мы живем! В нас пропал дух авантюризма!" заняла четвертое место, ее упоминали более 2 тысяч раз. На шестом и седьмом месте оказались "Ну не мелочись, Наденька!" и "Потрите мне спинку, пожалуйста!" с результатами в 0,7 и 0,6 тысячи сообщений соответственно.

Третья позиция в рейтинге досталась фразе героя Жени Лукашина: "Каждый год 31 декабря мы с друзьями ходим в баню". На протяжении фильма персонаж произносит ее несколько раз, чтобы оправдать свое появление в Ленинграде. Цитата использовалась в Сети 4,5 тысячи раз.

Еще одно высказывание Лукашина – "Мама, моя Надя приехала" – получило пятое место, ее упомянули в 1 тысяче сообщений. Вместе с тем произнесенные этим же героем слова: "Пить надо меньше! Надо меньше пить!" – встали на восьмую строчку рейтинга, так как были зафиксированы в 0,5 тысячи сообщений.

На девятом и десятом месте оказались фразы, которые произнесли друзья Лукашина в бане – "Давай взвесимся на брудершафт!" и "Положись на меня, я никогда не пьянею". Первая цитата принадлежит герою Александра Ширвиндта Павлу, ее упоминали в 0,4 тысячи сообщений. Вторую фразу произнес персонаж Миша, роль которого исполнил Георгий Бурков. Эти слова пользователи интернета упоминали 0,3 тысячи раз.

Ранее стало известно, что выражение "Я вам один умный вещь скажу, но только вы не обижайтесь" из фильма Георгия Данелии "Мимино" стало самым любимым у россиян. Зрители также любят выражения "Спасибо, я пешком постою", "Алло, Ларису Ивановну хочу" и "Это энергичный танец".

